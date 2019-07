Lombardia: in Consiglio Regione reddito cittadinanza e sviluppo rurale (5)

(AdnKronos) - Rassicurazioni circa la volontà di trovare misure di mitigazione ambientale e di sicurezza sono state fornite dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, che ha assicurato che Regione Lombardia si farà promotrice di un Coordinamento anche al fine di veicolare informazioni corrette circa il reale impatto e i vantaggi derivanti dal trasferimento del trasporto merci su ferro. In un'interpellanza del Pd (primo firmatario, Fabio Pizzul), ma illustrata in aula da Paola Bocci, si è chiesto quale fosse la dotazione finanziaria disponibile per l'edilizia scolastica, a fronte di un fabbisogno quantificato per il triennio 2018-2020 di oltre 948 milioni di euro e come Regione Lombardia intenda operare riguardo all'assenza delle necessarie certificazioni di numerosi edifici scolastici lombardi. Nell'interpellanza si rimarca come nelle scuole lombarde, a fronte di ottime percentuali per quanto riguarda i piani d'emergenza e la riduzione dei consumi energetici, meno della metà dei plessi scolastici abbia il certificato di agibilità/abitabilità. Domande che l'assessore regionale all'Istruzione, Melania Rizzoli, ha girato al governo, essendo l'edilizia scolastica competenza del Ministero dell'Istruzione. ?Regione Lombardia - ha precisato Rizzoli - ha sempre sostenuto con fondi autonomi il patrimonio scolastico, collaborando anche con altri enti e promuovendo l'anagrafe regionale degli edifici scolastici?.