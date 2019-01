Lombardia: martedì in Consiglio bandiera Regione e fusione Comuni

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Il progetto di legge che istituisce e adotta la bandiera e la fascia di Regione Lombardia, introducendo su proposta dell'Ufficio di Presidenza anche i distintivi istituzionali, sarà uno dei punti all'ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale convocata dal Presidente Alessandro Fermi per martedì 29 gennaio dalle 10 alle 14. Primo firmatario del provvedimento è il presidente della commissione Cultura Curzio Trezzani (Lega), relatrice la presidente della commissione Affari istituzionali Alessandra Cappellari (Lega). Il progetto di legge definisce formalmente l'adozione della rosa camuna argentea su sfondo verde, che già sventola su tutti i pennoni regionali, come bandiera ufficiale di Regione Lombardia. Insieme alla bandiera viene istituita anche la fascia, come già avviene per sindaci e presidenti di Provincia, da far indossare ai presidenti di giunta e Consiglio (o loro delegati) durante le manifestazioni: sulla fascia viene riprodotta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all'estremità inferiore a sinistra. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo e permettere una migliore identificazione dei consiglieri regionali, sarà loro fornito in dotazione un segno distintivo istituzionale raffigurante anch'esso una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario.