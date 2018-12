Lombardia: Milano, commissione Cultura Regione visita ex Manifattura Tabacchi

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Visita della commissione Cultura, ricerca e innovazione del Consiglio regionale della Lombardia all'ex Manifattura Tabacchi di viale Fulvio Testi a Milano ora sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Museo Interattivo del Cinema e della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. "Grazie al lavoro degli uffici della commissione e al direttore del Csc Bartolomeo Corsini ?ha dichiarato il presidente della commissione Curzio Trezzani (Lega)? abbiamo potuto vedere con gli altri commissari un'eccellenza lombarda quale è il Centro Sperimentale di Cinematografia, che non solo conserva memoria e forma giovani talenti in questo ambito ma riesce anche a produrre in proprio filmati e documentari di ottima qualità, e il Museo Interattivo del Cinema con il direttore dott. Pavesi, che oltre a essere molto coinvolgente dispone di circa 35 mila pellicole, un archivio impressionante e preziosissimo?. Oltre a Csc e al Mic la commissione ha poi chiuso la visita con la Civica Scuola di Cinema. ?Il nostro impegno come Regione Lombardia ? ha concluso Trezzani ? è di riuscire a promuovere e a valorizzare sempre di più questi piccoli gioielli del settore cinematografico, facendoli scoprire alle nuove generazione e per non perdere l'altissimo valore storico, artistico e culturale di queste eccellenze lombarde?.