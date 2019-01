Lombardia: Palazzo Pirelli, 10mila visitano presepe di Londonio e Belvedere

Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Oltre 10 mila visitatori, per l'esattezza 10.008. E' questa la cifra record degli ingressi registrati oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, che è tornato ad aprire le porte ai cittadini in occasione della festività dell'Epifania. La gente si è messa in coda già fin dal mattino per non perdere l'occasione di visitare le mostre realizzate in collaborazione con il Museo Diocesano di Milano e che riguardano il presepe di Francesco Londonio, un capolavoro d'arte sacra del XVIII composto da 60 personaggi del presepe, dipinti su carta o cartoncino sagomati, e l'altorilievo in terracotta della 'Natività con Angeli'. Palazzo aperto ha dato l'occasione anche di visitare il Belvedere Jannacci al 31esimo piano che, grazie alla giornata caratterizzata da un cielo terso, ha regalato una vista mozzafiato, con una Milano incorniciata da una corona di montagne.