Lombardia: Piani, al via dal 16 gennaio domande bonus famiglia 2019

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - A partire dal prossimo 16 gennaio, i genitori con i requisiti previsti potranno presentare domanda per ottenere il 'Bonus Famiglia 2019', che mette a disposizione un contributo di 1.500 euro per le famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità, in cui la donna si trovi in stato di gravidanza, o in caso di adozione. Nell'eventualità di gravidanze o adozioni gemellari, il genitore potrà ricevere un contributo moltiplicato per il numero dei figli. E' quanto prevede la deliberato approvata il 26 novembre 2018 dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, con uno stanziamento complessivo di oltre 5,4 milioni di euro. "La misura sperimentale -spiega Piani- resterà attiva fino al 30 giugno 2019. Poi procederemo, come abbiamo anticipato, a una revisione della stessa nell'ambito del processo di aggiornamento della legge regionale n. 23/99 in materia di Politiche per la famiglia". I nuovi requisiti di accesso, approvati, prevedono, in particolare, un valore Isee non superiore a 22mila euro e residenza continuativa in Lombardia per un periodo di 5 anni; le famiglie devono inoltre trovarsi in uno stato di 'vulnerabilità'. "Al fine di incrementare la platea dei beneficiari ed evitare sovrapposizioni di interventi - precisa Silvia Piani -, abbiamo previsto l'alternatività della misura rispetto ad analoghe iniziative comunali e statali".