Lombardia: Regione, 7,1 mln per rinnovare flotta navigazione Lago d’Iseo

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 7,1 milioni di euro per rinnovare e ammodernare la flotta di navigazione in servizio sul Lago d'Iseo. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Claudia Maria Terzi. Il finanziamento deriva da risorse autonome regionali per 2,7 milioni e trasferimenti statali per 4,4 milioni. ?Il programma di investimenti per il triennio 2018-2021 ? ha spiegato Terzi - prevede l'acquisto di due nuove navi, di cui una con propulsione ibrida diesel-elettrica. A questo si aggiunge il refitting della storica motonave Iseo, che tornerà a solcare le acque del lago per effettuare il trasporto pubblico di linea. Il finanziamento consentirà ulteriori interventi necessari al mantenimento in efficienza delle motonavi Marone, Costa Volpino, Lovere, Sebino, Monte Isola e La Naf".