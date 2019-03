Lombardia: Terzi, ‘collaborazione con Toninelli per migliorare trasporto’

Milano, 1 mar. (AdnKronos) - "L'incontro con il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli si è svolto all'insegna della reciproca collaborazione ed è servito per affrontare alcune questioni importanti che riguardano il trasporto pubblico in Lombardia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi a margine del vertice col ministro Toninelli, che si è tenuto questa mattina nella sede milanese del Provveditorato alle opere pubbliche. "L'obiettivo è proseguire sulla strada dell'efficientamento del tpl - ha spiegato l'assessore in una nota - e, per farlo, occorre anche potenziare la rete infrastrutturale, concretizzando i progetti utili per territorio. Al governo riconosco un cambio di passo e una maggiore attenzione per il trasporto locale, per le persone che si spostano giornalmente per motivi di lavoro". Il bando per l'assegnazione di fondi ministeriali a progetti meritevoli "è un'occasione da cogliere anche per la Lombardia, in particolare per la realizzazione della tranvia T2 Bergamo-Villa d'Almè: ho parlato al ministro di quest'opera strategica, che come Regione abbiamo già deciso di sostenere. Il potenziamento del sistema metrotranviario bergamasco rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità, assicurando collegamenti efficienti tra la Valle Brembana e il capoluogo. Del resto il successo della tranvia T1, in esercizio dal 2009, è eloquente da questo punto di vista".