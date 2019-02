Lombardia: Terzi, ‘oltre 900mila euro per mobilità verso Canton Ticino’ (2)

(AdnKronos) - "Lavorare assieme per migliorare il sistema complessivo della mobilità significa agevolare, nel quotidiano, la vita dei lombardi, dei ticinesi e dei turisti -continua Terzi-. Sono particolarmente lieta del percorso che abbiamo avviato con il presidente Claudio Zali, all'insegna di una cooperazione seria e concreta che sta iniziando a dare i primi frutti. Forse mai come ora stiamo lavorando per favorire l'osmosi tra due realtà che non devono mai smettere di dialogare nell'interesse dei cittadini". Nell'ambito di Smisto, nel dicembre 2018 è stato approvato dalla Giunta regionale lombarda lo schema di convenzione per la realizzazione di un parcheggio di interscambio alla stazione di Cantello Gaggiolo (Va), stanziando 450mila euro. Si tratta di 74 posti auto su un'area di circa 2.900 metri quadrati di proprietà comunale. Il nuovo parcheggio integra quello realizzato da Rfi e sarà collegato direttamente alla fermata ferroviaria attraverso un sottopasso, con l'obiettivo di agevolare i cittadini che utilizzano la linea transfrontaliera Varese-Mendrisio. L'investimento globale previsto per Smisto ammonta a 1,7 milioni di euro da parte italiana e 1 milione di franchi da parte svizzera. Il progetto si concluderà entro il 2021.