Lombardia: Terzi, ‘oltre 900mila euro per mobilità verso Canton Ticino’

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Ammonta a oltre 900mila euro lo stanziamento di Regione Lombardia per efficientare la mobilità transfrontaliera tra Lombardia e Canton Ticino. Oggi a Mendrisio si è tenuto il convegno di lancio del progetto Interreg Smisto, (sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia), alla presenza dell'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi e del presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Claudio Zali. "L'obiettivo che ci siamo posti -spiega Terzi- è quello di strutturare un'offerta integrata di servizi di trasporto pubblico tra i rispettivi territori, prevedendo anche un accordo per arrivare ad adeguare i sistemi di vendita dei titoli di viaggio e coordinare l'apparato delle informazioni destinate all'utente". Questo "in aggiunta a una serie di interventi infrastrutturali che avranno, tra le altre cose, la finalità di migliorare l'accessibilità ai mezzi per le persone a mobilità ridotta: penso ai pontili attrezzati per disabili che verranno realizzati sui nostri laghi. Oltre alla riqualificazione delle fermate del Tpl o all'installazione di nuove colonnine di ricarica". "Il buon funzionamento del Tpl -prosegue- è un valore aggiunto in grado attrarre i turisti e migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Stiamo lavorando di comune accordo per creare le condizioni affinché un numero di crescente di persone decida di utilizzare il trasporto pubblico transfrontaliero o forme di trasporto privato sostenibile, dal car sharing alla mobilità elettrica".