Lombardia: Toninelli, ‘bene incontro con Terzi, massima attenzione su tpl’

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato l'assessore lombardo ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, per fare il punto della situazione su alcuni nodi cruciali circa il rilancio del trasporto pubblico locale. Un faccia a faccia proficuo che si inserisce in un percorso di dialogo costruttivo iniziato già da mesi". Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota. "C'è grande attenzione da parte di questo Governo per i temi del trasporto pubblico. Quest'anno, ad esempio, grazie al fondo per il trasporto rapido di massa, verranno finanziati 2,35 miliardi di progetti finalizzati al rinnovo, il potenziamento o la realizzazione di nuove linee metropolitane, tramviarie e filoviarie. Durante l'incontro con l'assessore Terzi - aggiunge Toninelli - abbiamo trattato uno dei 33 progetti arrivati al mio ministero in questi mesi. Io e questo Governo siamo fermamente convinti che sia importante rilanciare il trasporto pubblico locale e le numerose domande arrivate al ministero in questi mesi dimostrano che c'è anche una crescente sensibilità sul tema". "Il bando prevede l'assegnazione dei fondi ai progetti che rispondono al meglio a criteri di sostenibilità tecnico-economica e finanziaria, oltre che ovviamente al bacino di utenza che andranno a servire. Criteri che permetteranno quindi la miglior allocazione possibile delle risorse che lo Stato ha messo a disposizione. Io spero che anche il progetto di cui l'assessore Terzi mi ha parlato possa essere ammesso al bando", conclude Toninelli.