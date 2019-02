Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Scatta l'ora del Pit-Stop. L'anticiclone Nordafricano è pronto a cambiare il suo assetto e arriva una sorta di 'cambio gomme', in quanto si dovrà passare rapidamente a quelle da bagnato. , fanno sapere gli esperti de 'ILMeteo.it', "per effetto di una perturbazione che riporterà la pioggia, i temporali e anche un po' di neve su alcune regioni d'Italia". I primi timidi segnali di questo cambiamento si avvertiranno in queste ore, "quando un richiamo di correnti umide meridionali porterà qualche nube in più sull'alta Toscana e sul levante ligure". Venerdì l'arco alpino, il Nord-Est e gran parte dell'area tirrenica "accuseranno un aumento delle nubi. Possibili spruzzate di neve sulle Alpi specie nelle zone di confine. Nel pomeriggio qualche debole e occasionale piovasco bagnerà le coste di Lazio e Campania. Ma il peggio arriverà verso sera: la perturbazione, dopo aver praticamente saltato tutto il resto del Settentrione, andrà a concentrarsi al Centro e sull'area tirrenica del Sud". Piogge e qualche temporale colpiranno ancora il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e a scendere la Campania e la Calabria tirrenica, ricordano gli esperti. "Tutto si muoverà molto velocemente verso Sud e nella successiva notte. I fenomeni, colpiranno gran parte del Meridione, specie Puglia, Basilicata, sud Campania, Calabria e settori settentrionali e orientali della Sicilia. Non sono da escludere locali temporali con isolate grandinate e qualche debole spruzzata di neve sull'Appennino abruzzese ma a quote alte". "Sabato mattina la situazione meteo comincerà a dare segnali di miglioramento a partire dall'area adriatica dove i fenomeni andranno rapidamente esaurendosi" concludono gli esperti. "Rovesci e locali temporali insisteranno invece fra la Basilicata, ancora sulla Puglia, sulla Calabria tirrenica e Nordest della Sicilia. Su queste aree il meteo migliorerà nel corso del tardo pomeriggio. Calano le temperature nei valori massimi e rinforzano i venti da Nord".