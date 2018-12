Lorefice (M5S): “Emendamento in Manovra salvaguarda operatori”

Roma, 24 dic. (AdnKronos Salute) - "L'emendamento in manovra sugli operatori sanitari non è una sanatoria, si tratta di intervenire nell'unico modo possibile per evitare che 20 mila persone e più si ritrovino da un giorno all'altro licenziate o a non poter più esercitare un'attività per cui avevano i titoli previsti dalla legge fino all'entrata in vigore del decreto Lorenzin". Così, Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali alla Camera, sul Blog delle Stelle. "Per poter lavorare, queste persone hanno fatto i corsi a norma di legge e sono già nel sistema sanitario, ma oggi rischiano di diventare abusivi. Evitiamo questa assurdità, senza togliere nulla agli operatori iscritti all'albo e senza equipararli a loro. Questo lo scopo dell'emendamento inserito in manovra", spiega.