Lufthansa: Air Dolomiti da oggi vola con nuova livrea

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Nel segno del piano di crescita annunciato per il 2019, Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, vola da oggi con la nuova livrea. Il primo aereo di Air Dolomiti, dipinto in Inghilterra, mostra un design semplice, moderno ed elegante che inaugura la rinnovata immagine con uno stile total white volto a risaltare il turchese della coda dove il diamante trionfa in tutto il suo splendore. Sulla pancia della fusoliera degli aerei, si leggerà la scritta ?AD Astra?, parte della frase latina ?Per Aspera ad Astra?, ?Attraverso le asperità, fino alle stelle?: un omaggio ai viaggiatori e agli amanti del volo, ma anche alla tradizione antica dei classici greco-latini. Con queste parole la compagnia vuole non solo accompagnare i passeggeri durante il volo, ma anche augurare loro un buon viaggio, qualsiasi sia la destinazione selezionata o il motivo della partenza. Prosegue così, sottolinea l'aviolinea in una nota, il percorso di rinnovamento di Air Dolomiti, una nuova immagine che guarda al futuro ma allo stesso tempo conserva i solidi valori che le hanno permesso di affermarsi come una delle migliori compagnie europee.