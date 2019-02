Luxottica: Del Vecchio, ‘digitale è futuro del gruppo e del settore’

Mialno, 23 feb. (AdnKronos) - "Il digitale è il futuro di Luxottica e del nostro intero settore. Oggi ci aspettano nuove sfide per poter stare al passo con i tempi e soddisfare consumatori che cambiano rapidamente i loro comportamenti e i loro linguaggi, influenzati dalle nuove tecnologie". Lo afferma Leonardo Del Vecchio, presidente di Luxottica. Il gruppo dell'occhialeria presenta al Mido di Milano, la fiera dedicata all'industria dell'eyewear e dell'ottica in programma dal 23 al 25 febbraio 2019, una serie di innovazioni e strumenti pensati per portare le opportunità del digitale nei negozi di ottica di tutto il mondo. "In questa fase di trasformazione -continua Del Vecchio- vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti ottici e continuare a investire per portare a tutti loro i vantaggi che solo l'innovazione digitale può garantire. La parola d'ordine è ?personalizzazione' del prodotto e del servizio e con il digitale in negozio tutto questo diventa realtà". Una delle novità presentate al Mido porterà nei negozi dei clienti ottici nuove modalità di interazione digitali con l'intero catalogo di prodotti Luxottica. Il nuovo strumento si presenta come uno smart shopper, una postazione virtuale all'interno del negozio dove i consumatori possono esplorare, con l'aiuto dell'ottico, collezioni e marchi del gruppo attraverso categorie navigabili. I consumatori potranno indossare in modo realistico qualsiasi modello del catalogo, in ogni variante di colore, anche se non presente in negozio, attraverso l'impiego della realtà aumentata e di tecnologie proprietarie evolute di virtual mirroring. Sempre tramite lo schermo interattivo si potranno personalizzare liberamente i propri modelli di Ray-Ban e Oakley, scegliendo fra colore, tipo di montatura, lenti, finitura delle aste, terminali e custodie, o richiedendo particolari incisioni e dediche.