Luxottica: Del Vecchio, ‘digitale è futuro del gruppo e del settore’ (2)

(AdnKronos) - Inoltre, dopo l'introduzione del portale MyLuxottica che mette in rete il business dell'azienda con gli ottici, il gruppo innova le modalità di presentazione delle nuove collezioni ai clienti nelle sue sedi nel mondo e in negozio, accostando ai campioni fisici una più ampia collezione digitale. Al Mido 2019 Luxottica presenta lo 'showroom digitale'. Da poco aperto nella nuova sede di New York sulla Quinta Strada e presto disponibile nello spazio espositivo all'avanguardia in via di realizzazione nella centralissima via Tortona di Milano, il nuovo modello di showroom sarà disponibile in una dozzina di sedi nel mondo già entro il 2019. Al suo interno i visitatori possono vivere un'esperienza interattiva alla scoperta dei prodotti Luxottica, attraverso schermi ad alta definizione, contenuti multimediali di ispirazione o legati al mondo della marca, infine simulazioni virtuali degli spazi in negozio. Le collezioni sono organizzate in 'couvette digitali' per agevolare l'interazione con i singoli modelli e il completamento dei processi di acquisto, mentre ogni occhiale appare a schermo come fosse reale, grazie all'impiego di rendering real-time ad altissima definizione, navigabili a 360 gradi e ingrandibili fino ad arrivare a osservare ogni più minimo dettaglio.