M5S: Casaleggio, con Rousseau nuovo modo partecipare comunità (2)

(AdnKronos) - Solo nel 2018, aggiunge Casaleggio, "abbiamo fatto 35 votazioni tra le quali quella che ha permesso agli iscritti di scegliere 329 parlamentari che oggi siedono nei banchi a supporto del Governo. Un evento unico al mondo. Abbiamo riavviato il sistema Lex Iscritti e anche quest'anno 6 leggi sono state presentate e votate dagli iscritti e portate in Parlamento. 3.400 atti sono stati condivisi tra eletti per permettere a consiglieri comunali e regionali di lavorare. Ad esempio la norma sulla tutela, controllo e gestione dell'acqua pubblica è stata replicata in 56 comuni". Le iniziative sul territorio, osserva, "sono aumentate, su call to action e activism sono state caricate centinaia di iniziative quest'anno. Ad esempio l'iniziativa ?Alberi per il Futuro' ha visto la partecipazione di 181 comuni dove abbiamo piantato un totale di 9.622 alberi". Non a caso, conclude, "sempre più nazioni si stanno interessando al nostro nuovo modello di partecipazione, che affiancherà il modello rappresentativo che abbiamo avuto fino ad oggi".