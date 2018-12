M5S: Casaleggio, con Rousseau nuovo modo partecipare comunità

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "Stiamo creando insieme un nuovo modo di partecipare delle persone alla creazione di valore per la propria comunità". Lo scrive sul Blog delle Stelle il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio parlando della piattaforma digitale Rousseau e del suo futuro. In questi anni, sottolinea, "Rousseau ha accompagnato il MoVimento nella sua crescita. Quando eravamo solo attivisti con la volontà di cambiare questo Paese era sufficiente un blog, poi i meetup per organizzare le azioni sul territorio e incontrarci di persona, poi lo Scudo della Rete per poter difendere gli attivisti in tribunale. Con le partecipazioni alle elezioni locali abbiamo iniziato a creare le procedure per certificare il fatto che le liste locali fossero composte da cittadini incensurati che non fossero politici di professione". Poi, rileva, "arrivarono le partecipazioni alle elezioni regionali e nazionali e abbiamo costruito un sistema per scegliere i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Si creò quindi la necessità di collaborare con i parlamentari e consiglieri regionali eletti nelle leggi che presentavano con Lex e poter proporre loro delle nuove leggi con Lex Iscritti. Man mano che gli eletti superavano la soglia dei 2500 emerse anche l'esigenza di collaborare tra di loro e potersi scambiare gli atti. Ma anche di scambiarsi informazioni e formarsi su come funzionavano i meccanismi della politica con l'E-learning. Nel 2018 il MoVimento ha visto un'altra evoluzione con la partecipazione al Governo di questo Paese".