M5S: comitato garanzia, candidabile anche chi ha corso contro Movimento

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - Sarà candidabile anche chi ha corso contro il M5S. E' una deroga introdotta allo statuto del Movimento dal Comitato di garanzia grillino. "In realtà - dice all'Adnkronos Roberta Lombardi, la 'pasionaria' M5S tra i membri del comitato - non si tratta di una deroga ma di un'interpretazione del Comitato di garanzia, perché ci sono dei portavoce comunali uscenti che sono stati candidati per il M5S quando non c'era ancora la regola di non aver corso mai contro. Quindi - chiarisce ancora - sono portavoce uscenti del Movimento candidati quando la regola non esisteva". Nel gennaio 2018 la norma che vieta la candidatura a chi in passato ha corso contro il Movimento "è stata introdotta nel regolamento della nuova associazione e quindi ora" gli eletti in questione "si troverebbero impossibilitati a candidarsi di nuovo con i 5 stelle, che è una follia considerando che sono portavoce uscenti. Ad esser precisi, non è una regola ma un combinato disposto di una norma vecchia e di una norma attuale", conclude Lombardi.