M5S: da Rai oltre 30mila euro a Grillo per diritti show in prima serata

M5S: da Rai oltre 30mila euro a Grillo per diritti show in...

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, lo spettacolo 'C'è Grillo', in onda domani sera su Rai2, costerebbe alla Rai oltre 30mila euro. Si tratta dei diritti che viale Mazzini dovrebbe corrispondere alla 'Marangoni spettacoli', ovvero all'agente storico di Beppe Grillo, per l'uso di vecchi filmati del comico genovese. Nei giorni scorsi c'è stata polemica politica per la decisione della seconda rete Rai di dedicare una puntata a colui che, oltre al passato e al presente da showman, veste anche i panni di fondatore del M5S. Tanto che, viene spiegato, i vertici Rai stanno ragionando in queste ore sull'opportunità del compenso per i diritti, considerato che Grillo è il 'padre' del partito di maggioranza del governo giallo verde.