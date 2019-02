M5S: Di Battista vs Formigli, ‘tace di fronte a insulti ai 5 Stelle’ (2)

(AdnKronos) - Inoltre, ricorda Formigli, "allora, quando Di Battista fu ospite da me, godeva dell'insindacabilità delle sue parole in quanto parlamentare, cosa volete che gliene importasse della precisione dei fatti richiamati? Già in altra occasione, in collegamento da una piazza, l'onorevole mostrò il disegno di una piovra che rappresentava la rete intricata di reati e indagini a carico di esponenti del Pd". "Peccato che per alcuni di quei reati nel frattempo fossero arrivate le assoluzioni. Peccato per noi, che subimmo conseguenze legali mentre Di Battista si godeva lo scudo dell'immunità. Immunità che molto probabilmente sarà riconosciuta anche al ministro Salvini sul caso Diciotti. Col voto favorevole del partito di Di Battista".