M5S: Di Maio, ‘basta destabilizzare M5S, non lo posso permettere’

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il MoVimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook riferendosi, senza citarlo, ad Alessandro Di Battista. "Qui stiamo lavorando per il Paese, e questo non lo posso permettere. Abbiamo tutti una grande responsabilità. Sentiamola".