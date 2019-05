M5S: Di Maio, ‘ci ho sempre messo la faccia e non scappo’

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Nelle ultime quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio. La vita, per ognuno di noi, è fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilità, in questi anni ci ho sempre messo sempre la faccia". Lo scrive Luigi Di Maio in un post pubblicato sul Blog delle stelle.