M5S: Di Maio con Di Battista, siamo alla fine dell’inizio

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "C'è ancora tanto da fare, siamo soltanto alla fine dell'inizio, perchè abbiamo ancora tante cose nel 2019 da portare a casa". Lo dice il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in un video postato su Facebook da una località montana insieme ad Alessandro Di Battista. "Ieri sera -prosegue il vicepremier- vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge che taglia gli stipendi a tutti parlamentari della Repubblica, ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perchè è sempre un percorso partecipato". "Oggi la cosa che posso augurarmi per il 2019 è di fare le cose che vi piacciono, fate sempre le cose che vi rendono felici. Sicuramente sono stati anni difficili in cui abbiamo dovuto fare delle battaglie grosse, ma ci è sempre piaciuto combattere quei signori che utilizzavano i soldi pubblici o le leggi dello Stato per privilegiarsi di una serie di diritti di cui non dovevano godere. Quindi fare le cose che piacciono è alla base di qualsiasi cosa. Vi auguro un grande 2019".