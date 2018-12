M5S: Di Maio e Di Battista in partenza, capodanno insieme e rientro il 2**

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Partiranno subito dopo il disco verde della Camera alla legge di bilancio, dunque, a occhio e croce, domenica se non già domani in serata. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista si apprestano a passare un lungo weekend insieme e a festeggiare, in una località che resta top secret, l'inizio del 2019, con tanto di video per i follower da lanciare sui social network l'ultimo dell'anno. Il rientro è fissato per il 2 gennaio. Sul tavolo, la strategia per le europee del prossimo marzo.