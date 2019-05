M5S: Di Maio, ‘non pensavo che lavorare tanto fosse una colpa’

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Non mi sono mai risparmiato. Mai avrei pensato che lavorare tanto potesse essere una colpa?" Lo scrive in un post sul Blog delle stelle Luigi Di Maio. "Non mi sono mai risparmiato -insiste- in nessuna campagna elettorale. Ce l'ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva. Avevo promesso a tutti di portare il Movimento al governo da candidato premier e ci siamo riusciti. Avevamo promesso il reddito di cittadinanza, quota 100, di smantellare il jobs act, di bloccare le trivelle in mare e aiutare le piccole e medie imprese iniziando ad abbassare le tasse. Di investire nell'innovazione e di bloccare alcune direttive che stavano distruggendo il commercio. È per questi obiettivi che ho deciso un anno fa di assumere l'incarico di ministro del Lavoro e dello sviluppo economico".