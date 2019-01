M5S: Gasparri, De Falco coerente, grillini trasformisti

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - ?Il caso De Falco dimostra due cose. Da un lato, che quello coerente è proprio il senatore De Falco, che resta ancorato ai programmi originali, molto di sinistra, del movimento grillino. Glielo dissi anche in Aula, sostenendo che era lui che doveva espellere gli altri e non il contrario. I grillini, pur di inseguire il potere, hanno dovuto stabilire dei compromessi, sposando una linea confusa e pasticciata, di sinistra estrema nell'economia, con scelte governative catastrofiche per il Paese, ambigua in altri settori. Dall'altro lato, oltre a dimostrare l'improvvisazione trasformistica dei grillini, il caso De Falco conferma che quel movimento è guidato da un gruppetto di bugiardelli, dittatorelli, tardo-stalinisti. Manovrati da due figuri come Grillo e Casaleggio, su cui è lecito pensare tutto il male possibile". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Dovevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno -aggiunge- e invece lo hanno imbavagliato. Dovevano portare i cittadini in Parlamento e invece con logiche nazi-staliniste mettono a tacere chi non è d'accordo con le scelte confuse e improvvisate di questa autentica setta. Il caso De Falco ci racconta molte cose sulla vera natura dei grillini. Bugiardi sull'economia, sul reddito di cittadinanza che non ci sarà, sulle regole della democrazia alle quali facevano riferimento e che invece stanno calpestando con una condotta davvero ributtante?.