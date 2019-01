M5S: Giro (Fi), Di Maio e Di Battista emblemi di vecchia politica politicante

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "Quel video dalle piste da sci di Di Battista e Di Maio sembra una scena da cinepanettone, con un chiacchierone che straparla e l'altro che sta quasi zitto". Lo afferma il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Questo video la dice lunga sullo stato di sbandamento dei grillini. Di Maio che cerca di giustificare il nulla del suo operato da ministro con il solito slogan contro gli stipendi dei parlamentari che ora vogliono pagare di meno di un commesso parlamentare. Un paradosso". "Di Maio del resto non è credibile visto che spende molti soldi sia come deputato sia come ministro se sono vere le sue rendicontazioni. Quanto a Di Battista nel video quasi non apre bocca, obnubilato da una eterna vacanza prima nei mari caldi del sud e ora nelle nevi del Trentino Alto Adige. Nel video sono entrambi vecchi vecchissimi, emblemi -conclude Giro- di quella vecchia politica politicante che volevano sconfiggere e che invece li ha infettati".