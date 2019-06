M5S: Grillo contro cronisti, ‘parlate di cazzate, non media ma mediocri’

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Nuovo attacco di Beppe Grillo alla stampa. Intercettato da 'Povera Patria' a Marina di Bibbona, dopo il pranzo a sorpresa con Luigi Di Maio, il garante del M5S se la prende con Alessandro Poggi, arrivato in Toscana per strappargli una dichiarazione. "È possibile non ci sia uno scambio tranquillo, normale, con l'informazione? - chiede polemico Grillo in tenuta da spiaggia, t-shirt e bermuda - Non si riesce a parlare di cose che siano importanti per il Paese, come la transizione energetica, la desertificazione delle città... Voi continuate a parlare di cazzate. Voi siete congetturisti, una parte dell'ignoranza, della non conoscenza di queste cose da parte di tantissime persone e' responsabilità vostra, non siete media siete dei mediocri. Ci vedremo tra 5 anni per faremo il resoconto di quel che sarà successo", conclude stizzito.