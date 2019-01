(AdnKronos) - "Resta in piedi il criterio di non avere tessere di partito in tasca", puntualizza ancora Lombardi, ricordando tra le altre regole auree dei 5 Stelle il criterio, per potersi candidare, "di non aver avuto condanne di tipo penale anche in primo grado e di non aver fatto più di due mandati" per poter tornare a correre alle elezioni.