M5S: papà Di Battista a ‘Iene’, ‘avuto lavoratore in nero, contributi troppo alti’ (2)

(AdnKronos) - L'esponente M5S impegnato nella campagna elettorale per le Europee (anche se non da candidato) si è detto testualmente ''incazzato'' con il padre per la vicenda. Ma Di Battista Senior, che alla domanda della Iena se giustificasse il lavoro in nero ha risposto: ?In certi aspetti sì, anche perché è diffuso in Italia. È diffuso in maniera totale?. E quindi? Dovremmo accettarlo? ?Si dovrebbe cercare di contrastarlo ma colpendo, come dire, la situazione che impedisce a tanta gente per esempio di assumere regolarmente perché costa un sacco di soldi o a tanti disgraziati che vanno a cercare lavoro di adattarsi pure a situazioni del genere?, ha risposto. E quando Filippo Roma gli fa notare che è comunque il datore di lavoro ad approfittarsi del lavoratore in nero, che è sempre la parte debole, Vittorio Di Battista risponde: ?non credo di essermi approfittato?. E conclude: ?Ho usufruito di certe situazioni?.