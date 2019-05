M5S: Rousseau conferma Di Maio, 80% consensi

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Luigi Di Maio resta capo politico del M5S. Lo ha deciso la base grillina con la votazione sulla piattaforma Rousseau. "Oggi - si legge sul blog delle Stelle - si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle 'urne', che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l'80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il MoVimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica". Ben 44.849 iscritti hanno votato sì, 11.278 no.