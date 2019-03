M5S: Trapanese fuori da Europarlamentarie, ‘doccia fredda ma resta impegno’ (2)

(di Manuela Azzarello) - E sull'Europa e la questione migranti, Trapanese ha le idee chiare. "Penso che Salvini sbagli o che quanto meno stia mettendo in atto solo una soluzione facile e rapida. La cosa importante da dire all'Europa sarebbe stata 'cominciamoci ad occupare del Nord Africa, ma non in termini di polizia o armandoci, ma dal punto di vista di un intervento a medio termine in termini economici. Dovremmo cercare di garantire a tutto il Nord Africa il diritto alla ricerca della felicità". Fare in Africa "quello che la Germania fece con l'est dell'Europa dopo la caduta del muro di Berlino: un piano forte di investimenti. Perché siamo tutti uguali: vogliamo essere felici a casa nostra". Ed è in questi termini che l'attivista Cinquestelle vede di buon occhio la firma da parte dell'Italia della Via della Seta. "Condivido in pieno la scelta di questo governo - sottolinea - non per la Cina in quanto tale ma perché la Cina ha importanti investimenti in Africa e ha tutto l'interesse ad avere una piattaforma meridionale che le consenta di operare in Africa facilmente e in quel caso la Sicilia avrebbe un ruolo estremo".