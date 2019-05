Made in Italy: Aidda partecipa a Festival cibo a Perugia

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - L'Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda (Aidda) parteciperà alla edizione 2019 di In Italy, Festival culture del cibo e dell'ospitalità, promosso dall'Università per Stranieri di Perugia, che si terrà nel capoluogo umbro (Palazzo Gallenga), da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio. Aperto a tutti e a ingresso libero, il festival è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e prevede numerose lezioni, tavole rotonde, seminari, presentazioni di libri, proiezioni di film, laboratori, workshop, degustazioni. Nell'ambito di tali appuntamenti nella giornata di giovedì 16 maggio è previsto il convegno, curato dalla delegazione umbra di Aidda, che si svolgerà dalle ore 15.00 alle 16.30, presso l'Aula Magna dell'Università, dal titolo: Esportare il Made in Italy. Tartufo, olio, cachemire e ospitalità. Una tavola rotonda che vedrà gli interventi di Benedetta Brizi (Mivania Cachemere di Bevagna), Francesca Cassano (azienda agricola Terre di Grifonetto), Paola Colaiacovo (resort Castello di Solfagnano) e Olga Urbani (amministratore delegato di Urbani Tartufi). L'incontro sarà moderato dalla presidente della delegazione umbra di Aidda, Tiziana Tombesi e introdotto dalla Presidente nazionale dell'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, Claudia Torlasco.