Made in Italy: Coldiretti, a Treviso la mostra del cibo falso da tutto il mondo

Treviso, 16 mag. (AdnKronos) - Pezzi purtroppo non rari scovati in tutto il mondo. Saranno in mostra per la prima volta a Treviso grazie all'iniziativa di Coldiretti Treviso che, in occasione della Fiera 4 passi, che si terrà da venerdì al Sant'Artemio, presenta la Mostra del cibo falso. ?E' salito ad oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio ed oggi due prodotti di tipo italiano su tre venduti nel mondo sono falsi con il fenomeno del cosiddetto italian sounding che colpisce in misura diversa tutti i prodotti, dai salumi alle conserve, dal vino ai formaggi ma anche extravergine, sughi o pasta e riguarda tutti i continenti ? sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - A far esplodere il falso è stata paradossalmente la ?fame? di Italia all'estero con la proliferazione di imitazioni low cost. A Treviso lanceremo ancora una volta il messaggio Stop Cibo anonimo!?. Coldiretti Treviso avrà uno stand dedicato alla Fiera 4 Passi che diventerà una vera e propria Fattoria Didattica dove nei tre giorni di fiera, dal 17 al 19 maggio, si svolgeranno anche iniziative e giochi dedicate ai più piccoli, oltre a laboratori dedicati. Venerdì 17 maggio ad esempio, dopo l'apertura della Mostra Stop Cibo Anonimo alle ore 15,00, si svolgeranno vari appuntamenti: i giochi di una volta che non costano nulla (ore 16,00), i Sigilli di Campagna Amica con i prodotti della biodiversità agricola (ore 17,00) e la caccia al S-tesoro e cioè la caccia dalla tavola ai prodotti che npon sono di stagione e non sostenibili. Sabato 18 maggio si segnalano il laboratorio didattico dalla farina al pane (ore 11,00) e le creazioni di Agnese con i cartocci del mais. Domenica prossima, invece, spazio alla cultura del non si butta via niente (ore 13,009 e la Cucina con gli avanzi 8ore 18,00).