Made in Italy: è Pandora l’abito più copiato all’estero per il giorno del sì

Roma, 5 feb. (Labitalia) - E' il Pandora l'abito più venduto, apprezzato e copiato sia in Italia che all'estero delle collezioni 2019 di Maison Signore. La bellezza del modello made in Italy nasce dal tessuto: un pregiato tulle impreziosito da un ricamo luminoso e delicato allo stesso tempo. Di colore unico, ispirato ai colori del tramonto, l'abito è pensato per cerimonie in giardini incantati o in riva al mare. Il Pandora è un capo interamente realizzato a mano da sarte e ricamatrici esperte, rigorosamente prodotto in Italia utilizzando materie prime d'eccellenza e facilmente adattabile ad ogni taglia. "Un bestseller - dichiara Vittoria Foraboschi, direttore creativo di Maison Signore - scelto da tante spose italiane e d'oltreoceano e il capo più imitato dalla concorrenza: grandi player del panorama sposa e competitor hanno realizzato i propri abiti ispirandosi al Pandora confermando così che siamo una realtà riconosciuta e apprezzata nel settore". "Il nostro ufficio stile - racconta Foraboschi - è stato fondamentale nell'evoluzione della nostra azienda. Sempre più dinamico e in continuo aggiornamento, immagina, ricerca, disegna e crea dei veri e propri gioielli da indossare. Ogni tessuto, pizzo, merletto o accessorio, è scelto per impreziosire i nostri abiti e per donare eleganza e unicità ad ognuno; siamo in grado di interpretare al meglio gusti e tendenza, la nostra esperienza nel settore e il nostro sguardo al futuro fanno sì che ogni donna si possa riconoscere nei nostri modelli. Il modello è adattabile alla sposa filiforme così come a quella dotata di curve, alla giovanissima e a quella giunta al secondo sì o a un matrimonio oltre i cinquanta, dando a tutte la sensazione di essere uniche e splendide nel giorno più importante e gioioso della vita".