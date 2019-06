Mafia: Addiopizzo compie 15 anni, ‘chi si oppone non è un eroe’

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Addiopizzo compie 15 anni. Era il 29 giugno 2004 quando Palermo si svegliò tappezzata di centinaia di adesivi con il messaggio 'Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità'. Allora "la nostra azione - sottolineano dall'associazione - era un piccolo e fragile segno di implicita resistenza al cospetto di una città in cui il termine estorsione rappresentava un tabù, le denunce si contavano sulle dita di una mano e l'ottanta per cento degli operatori economici, sosteneva la procura di Palermo, era condizionata dal fenomeno del pizzo". Oggi non è più così. "Abbiamo accompagnato a denunciare e aiutato centinaia di commercianti e imprenditori - dicono da Addiopizzo - e nonostante oggi ci sia chi continua a pagare, riteniamo che rispetto a 15 anni fa il fenomeno non colpisca più la maggior parte degli operatori economici della città". "Avere consapevolezza di tutto questo - continuano - è necessario per uscire da quella che a nostro avviso è diventata un'anacronistica logica emergenziale, spettacolare e drammatizzante, con cui spesso si vivono e si rappresentano mediaticamente alcune storie di denuncia".