Mafia: arresti Trapani, tra gli indagati un deputato regionale Fi

Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - C'è anche il deputato regionale siciliano di Forza Italia, Stefano Pellegrino, tra gli indagati per corruzione elettorale nell'inchiesta che all'alba ha portato in carcere tre imprenditori nel trapanese. Secondo gli inquirenti, "Calogero Luppino e soprattutto Salvatore Giorgi, infatti, in ossequio alle disposizioni impartite dal carcere da Franco Luppino, supportavano la candidatura alle elezioni regionali del politico locale, promettendo e somministrando generi alimentari a cittadini del luogo in cambio della promessa di voti". Nell'accusa di corruzione elettorale non c'è l'aggravante di mafia.