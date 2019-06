Mafia: Confcommercio, ‘ok misure antimafia ma attenzione a danni imprese’

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Le misure di prevenzione antimafia sono assolutamente necessarie per traghettare il nostro territorio verso la liberazione dalla mafia, ma nello stesso tempo è necessario riflettere sulle storture che sono avvenute ed è importante orientare, consigliare, gli imprenditori in buona fede affinché non incappino in errore". A dirlo è Patrizia Di Dio, la presidente di Confcommercio Palermo che oggi, a Palazzo dei Normanni, ha organizzato un incontro tra esperti e imprenditori proprio sul tema delle misure di prevenzione. "Lo Stato non deve fare passare messaggi distorti - ha aggiunto - come quando in un territorio affamato di impresa, affamato di posti di lavoro, poi creiamo dei danni alle stesse imprese. Questo non lo possiamo permettere". L'obiettivo deve essere conciliare l'attività di impresa con la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose, evidenziando sempre l'importanza di una legalità che non sia solo proclamata ma praticata. "Se da un lato dobbiamo intervenire con misure per liberare questa terra dalla mafia - ha detto Di Dio - dall'altro dobbiamo riflettere su quali garanzie l'economia in generale debba avere affinché queste misure non intervengano in maniera distorta".