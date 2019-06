Mafia: Confcommercio, ‘ok misure antimafia ma attenzione a danni imprese’ (2)

(AdnKronos) - La criminalità, ha aggiunto Anna Lapini, componente della giunta nazionale di Confcommercio, "è un costo per le aziende sane. Il nostro compito è creare una rete di protezione, attraverso la formazione, l'informazione, gli interventi normativi, la collaborazione con forze dell'ordine, le istituzioni, la magistratura, gli amministratori locali, il mondo accademico, che metta in sicurezza le imprese ed eviti loro di scivolare nel baratro di quella 'zona grigia' inquinata da capitali illeciti". Venire incontro alle imprese, dunque anche tutelandole da eventuali errori e prevenendo le misure di prevenzione. "Confcommercio oggi fa partire un dialogo destinato a durare nel tempo con gli imprenditori e il cui obiettivo è definire delle buone pratiche di gestione dell'impresa che creino un ostacolo serio a qualunque tipo di infiltrazione criminale - ha spiegato Marcello Consiglio, avvocato e componente dell'Osservatorio ordinamento giudiziario Unione Camere penali italiane - E' un'impostazione nuova, molto propositiva, che deve partire da un'analisi del fenomeno e della normativa sulle misure di prevenzione, indicando una precisa forma di autorità dell'imprenditore rispetto all'azione penale. Un messaggio di buona pratica che si collega alla crescita economica e che diventa fondamentale per lo sviluppo delle imprese in Sicilia".