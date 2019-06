Mafia: depistaggio Borsellino, indagati per calunnia due pm inchiesta strage/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Messina che indaga sul depistaggio dell'indagine sulla strage di via D'Amelio e che ha iscritto nel registro degli indagati gli ex pm Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, riguardano le cassette con le intercettazioni delle conversazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino registrate durante il periodo in cui quest'ultimo era sottoposto al programma di protezione. Secondo l'accusa il pentito, che proprio nelle scorse udienza, è stato ascoltato nel processo a carico dei tre poliziotti, sarebbe stato indotto, dal pool di poliziotti che indagava sull'attentato a mentire sulla strage incolpando persone innocenti. Si tratta di 19 microcassette, cioè supporti magnetici contenenti registrazioni prodotte con vecchie strumentazioni dell'epoca contenenti le parole di Scarantino. Proprio per questo motivo si farà il prossimo 19 giugno un "accertamento tecnico non ripetibile" al Racis di Roma. L'atto è stato notificato oggi pomeriggio ai magistrati indagati e alle parti offese. 'Onore a #Falcone e #Borsellino, eroi e martiri della legalità, disonore per le toghe indagate per depistaggi, erette immeritatamente a 'icone', come Ciancimino jr, alla sbarra i bugiardi! Falsi miti crollano. De Raho aveva anticipato l'avviso'', scrive in un tweet il senatore Maurizio Gasparri.