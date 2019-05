Mafia: domani Conte a Capaci e via D’Amelio ricorda Falcone e Borsellino

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani sarà a Palermo in occasione del 27/mo anniversario della strage di Capaci. Alle 9 a Capaci deporrà una corona d'alloro sotto la Stele dedicata al giudice Giovanni Falcone e agli uomini della sua scorta. Quindi visiterà il ?Giardino della memoria?. Alle 9.40 sarà all'Aula Bunker del carcere dell'Ucciardone dove si svolgeranno le celebrazioni istituzionali dell'anniversario della strage di Capaci, che il premier concluderà con l'intervento in programma alle 12.40. Alle 13 Conte visiterà il ?Villaggio della legalità?, quindi alle 13.30 a via D'Amelio deporrà un cuscino di fiori sotto l'Albero della Pace dedicato al giudice Paolo Borsellino.