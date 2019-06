Mafia: domenica Morra in Sicilia per commemorare vittime strage Ciaculli

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra sarà domenica 30 giugno in Sicilia per commemorare le vittime della strage di Ciaculli in cui persero la vittima sette uomini tra carabinieri, esercito e polizia di Stato. "Una strage terribile, una delle più devastanti della mafia - afferma Morra - Rendere onore all'estremo sacrificio è forza per noi, oggi, nel continuare la nostra lotta contro la criminalità organizzata. Una giornata in Sicilia che vuole essere di memoria ma anche di confronto con le realtà sociali che ogni giorno cambiano la realtà quotidiana". Il presidente della Commissione Antimafia sarà alle 9 a Ciaculli per la deposizione delle corone alla presenza, fra gli altri, dei rappresentanti delle Forze dell'ordine. Alle 15.30 si sposterà nel baglio gestito dalla cooperativa 'Rita Atria Libera Terra' in contrada Seggio Torre, a Castelvetrano. Con lui anche il magistrato Roberto Tartaglia e don Luigi Ciotti. Alle 18 sarà all'Auditorium Ninni Fiore di Castelvetrano dove parteciperà, insieme a Roberto Tartaglia e don Luigi Ciotti, al dibattito sull'attualità delle mafie e l'azione di contrasto dell'antimafia moderato da Salvo Palazzolo.