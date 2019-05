Mafia: ex pentito Scarantino, ‘Arnaldo La Barbera era come Gesù Cristo’

Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - Arnaldo La Barbera, il capo del gruppo 'Falcone e Borsellino', il nucleo investigativo che conduceva le indagini sulle stragi mafiose del 1992 "era come Gesù Cristo". A dirlo in aula, nel corso del controesame delle parti civili al processo sul depistaggio sulla strage di Via D'Amelio, è l'ex pentito Vincenzo Scarantino. "Mi hanno fatto credere che i magistrati facevano tutto quello che dicevano i poliziotti del Gruppo 'Falcone e Borsellino' - dice ancora Scarantino - proprio perché il loro capo La Barbera era considerato una specie di Gesù Cristo". E aggiunge: "Il gruppo 'Falcone e Borsellino' era molto potente. Anche i carabinieri dovevano abbassarsi i pantaloni (erano sottomessi ndr) davanti a loro".