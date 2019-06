Mafia: Fiammetta Borsellino, ‘non parlo di indagini in corso’

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Preferisco non parlare di indagini ancora in corso...". Così, Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice Paolo Borsellino, commenta la notizia dell'inchiesta per calunnia aggravata, aperta dalla Procura di Messina, anticipata dall'Adnkronos, nei confronti di alcuni magistrati che indagarono sulla strage di via D'Amelio quando erano a Caltanissetta. Fiammetta Borsellino ha partecipato a numerose udienze del processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage del 19 luglio 1992, dove si è costituita parte civile, e più volte ha lamentato il comportamento dei magistrati che indagarono sull'attentato. "Mio padre è stato lasciato solo, sia da vivo che da morto. C'è stata una responsabilità collettiva da parte di magistrati che nei primi anni dopo la strage - ha sempre ripetuto Fiammetta Borsellino - hanno sbagliato a Caltanissetta con comportamenti contra legem e che ad oggi non sono mai stati perseguiti né da un punto di vista giudiziario né disciplinare".