Mafia: gip Agrigento, ‘da boss violenza sessuale, ingiurie e insulti a donna’

Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - C'è anche un caso di violenza sessuale tra i reati contestati ad Antonio Massimino, arrestato all'alba di oggi dalla Dia nell'a,bito dell'operazione Kerkent che ha portato in carcere 34 persone. Antonio Massimino e Gabriele Miccichè, anche lui arrestato, sono accusati di avere costretto una donna, R.F. "a subire, con violenza e minaccia, atti sessuali", scrive il gip nell'ordinanza cautelare. I due avrebbero costretto la donna, compagna di un acquirente di una auto risultato insolvente, a restare per oltre otto ore in un magazzino "privandola della sua libert" insieme con il proprio compagno. I due avrebbero utilizzato anche un'arma "esibendo una pistola ed insultando la donna" con frasi ingiuriose, elencate nella misura cautelare, tra le altre "tua madre è una pu...a e lo stesso sei tu". Inoltre sono accusati di avere "palpeggiato con forza sulle gambe, sul sedere e sulla vagina" la donna "baciata anche sulla bocca, ripetutamente e con violenza, strofinandole il pene, dopo essersi denudato, sul sedere". In quelle ore Massimino era sottoposto alla sorveglianza speciale, come specifica anche il gip.