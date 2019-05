Mafia: ‘Il futuro della memoria’, a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2)

(AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici, Falcone e Borsellino: Giovanni Paparcuri, Giuseppe Costanza ed Antonio Vullo testimoni e portatori di memoria di quei tragici eventi. L'evento, "che è pensato per risvegliare non solo ricordi utili ad un futuro concreto ? aggiunge ancora Angela Fundarò Mattarella - ma anche emozioni che sugellino il ricordo dei nostri caduti per la giustizia, vede in scaletta la partecipazione di Pif, ed Alessio Vassallo, entrambi attori impegnati, e dei giovani protagonisti della serie ?La mafia uccide solo d'estate?, Edoardo Buscetta ed Enrico Gippetto". Si esibiranno inoltre gli studenti dell'Istituto ?Sperone Pertini?, vincitori del premio Falcone e Polizia Di Stato, con un brano dal titolo In questa città, dedicato agli uomini e alle donne delle scorte. Sul palco anche le delegazioni di studenti degli istituti: Dipartimento di Giurisprudenza; Liceo Umberto I; Francesco Ferrara; Istituto Regina Margherita; Istituto Francesco Riso. Momento culminante dell'evento sarà come ogni anno il ?Concerto d'amore?, dedicato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte. L'esecuzione sarà eseguita dall'orchestra giovanile ?La Nuova Generazione Giovanni Falcone? diretta dal M. Giovanni La Mattina, con la partecipazione straordinaria del tenore Marcello Giordani, del mezzo soprano Irina Pererva, e del tenore Fabrizio Corona. La serata, condotta da Mauro Faso, è stata realizzata con il sostegno dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Fondazione Sicilia, e di Gesap. Molte le istituzioni che hanno concesso il patrocinio all'iniziativa: l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Palermo, i Comuni di Ventimiglia, Corleone ed Isola delle Femmine. Ed ancora la Fondazione Falcone, il MIUR, la Fondazione Progetto Legalità, la Fondazione Sant'Elia, la Fondazione FOSS, l'Associazione Quarto Savona Quindici, Libera, Settimana delle Culture, ed infine l'Istituto Figlie di San Paolo di Palermo, meglio noto come le ?Paoline di Palermo?.