Mafia: morta ‘mamma Augusta’, battagliera madre dell’agente Agostino

Palermo, 28 feb. (AdnKronos) - E' morta nella notte Augusta Schiera, la madre di Antonino Agostino, l'agente di polizia ucciso nell'agosto 1989 insieme con la giovane moglie, Ida Castelluccio e il figlio che teneva in grembo. La donna, insieme al marito, Vincenzo Agostino, che da allora non ha mai tagliato la barba, non si è mai fermata per la ricerca della verità. "Mio figlio ha sacrificato la sua giovane vita, quella della moglie e del figlio che la moglie teneva in grembo, per lo Stato. Finché avrò un filo di vita continuerò a lottare per avere giustizia", continuava a ripetere da anni 'mamma Augusta'.