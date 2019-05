Mafia: Palermo, condanne per oltre un secolo al clan di Resuttana

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Condanne per oltre un secolo di carcere per il clan Resuttana-San Lorenzo di Palermo. Il Gup del tribunale di Palermo Filippo Lo Presti ha emesso questa sera la sentenza contro un gruppo di mafiosi. Venticinque le condanne e dodici gli assolti. La pena più alta - 14 anni - è stata inflitta a Pietro Salsiera, 10 anni al pentito Sergio Macaluso, che con le sue dichiarazioni ha consentito di aggravare le posizioni degli altri coimputati. Soltanto 4 mesi in continuazione con le precedenti condanne a Mariangela Di Trapani, moglie del superkiller Salvino Madonia, accusato fra l'altro di avere ucciso l'imprenditore Libero Grassi.