Mafia: pm Di Matteo, ‘Scarantino? Grazie a me inflitti venti ergastoli per strage Borsellino’

Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Non commento le dichiarazioni relative a processi in corso, ma a chi da anni trova il pretesto per attaccarmi, per la vicenda dei processi relativi alla strage di via D'Amelio, vorrei dire che spero che ora ritrovino l'onestà intellettuale di ricordare che anche grazie al mio lavoro sono stati inflitti più di 20 ergastoli per la strage Borsellino, mai messi in discussione. E sono state create anche le basi per scoprire eventuali ulteriori responsabili e le motivazioni reali della strage". Lo ha detto all'Adnkronos il pm della Procura nazionale antimafia Antonino Di Matteo commentando le dichiarazioni rese oggi dall'ex pentito Vincenzo Scarantino durante l'udienza del processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di calunnia in concorso aggravata dall'avere favorito Cosa nostra. Sul depistaggio delle indagini è in corso, a Messina, un'indagine che ha l'obiettivo di accertare se ci sono eventuali responsabilità dei magistrati che coordinarono l'inchiesta sulla strage di via D'Amelio.