Mafia: processo depistaggio, riprende deposizione Scarantino

Caltanissetta, 17 mag. (AdnKronos) - Riprende all'aula bunker di Caltanissetta la deposizione dell'ex pentito Vincenzo Scarantino al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Nella deposizione di ieri l'ex collaboratore di giustizia, che ha ritrattato per due volte durante la sua collaborazione iniziata nel 1994, ha ribadito di avere deciso di parlare con i pm perché "stanco delle botte in carcere e dei vermi che mi mettevano nella minestra".